У Росії падає підтримка війни. Британська розвідка оцінила, чи впорається з цим Кремль

Останні опитування показують, що російська громадська підтримка так званої "спеціальної військової операції" значно падає. Через невдачі на полі бою Кремлю, ймовірно, буде важче змушувати свій народ мовчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Британські розвідники посилаються на російське ЗМІ, яке опублікувало дані, зібрані Федеральною службою охорони Росії.

Згідно з опитуванням, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% стверджують, що підтримують продовження конфлікту.

Британці зазначають, ці результати узгоджуються з окремим опитуванням у жовтні 2022 року, де 57% респондентів повідомили, що виступають за переговори, а хоча ще в квітні 2022 року близько 80% росіян заявляли про підтримку "спецоперації".

Зазначається, що попри зусилля російської влади здійснити повсюдний контроль над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після "часткової мобілізації", оголошеної Путіним у вересні 2022 року.

"Оскільки Росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення, ймовірно, буде дедалі складніше для Кремля", - підсумували в розвідці Британії.

Нагадаємо, раніше російське видання "Медуза" опублікувало дані опитування, проведені в РФ, за підсумками якого визначили, що за переговори з Україною зараз виступають близько 55% росіян.

Про те, що в Росії скорочується кількість прихильників продовження воєнних дій ми писали також і раніше. Опитування доводять, що пік підтримки військових дій РФ припав на березень - квітень 2022 року, а до осені почав плавно знижуватися.

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