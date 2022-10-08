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Россияне создавали пыточные почти во всех оккупированных украинских городах и селах, - МВД

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Суббота 08 октября 2022 06:45
Россияне создавали пыточные почти во всех оккупированных украинских городах и селах, - МВД Фото: Россияне создавали пыточные почти во всех оккупированных украинских городах и селах (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Олег Васкив

На деоккупированных территориях Украины обнаружат все больше пыточных, которые россияне обустраивали для пыток и убийств местных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, сделанное в эфире телемарафона 7 октября.

Правоохранитель отметил, что чаще всего захватчики создавали пыточные в отделениях полиции.

"Фактически каждый город или поселок, освобожденный от оккупантов, имел в той или иной форме пыточную", - сказал Енин.

Он добавил, что пыточные были обнаружены в освобожденных городах: Большом Бурлуке, Козачьей Лопани, Волчанске, Балаклее.

Напомним, в освобожденном от россиян Лимане обнаружили более 200 могил и братское захоронение.

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