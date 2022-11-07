Росіяни створили так звані "прокуратури" на захоплених територіях України

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ", про це заявили в прес-службі генпрокуратури РФ.

"Генеральний прокурор Російської Федерації Ігор Краснов підписав накази про утворення в системі прокуратури Росії прокуратур "Донецької та Луганської народних республік", Херсонської та Запорізької областей з метою організації належного прокурорського нагляду в утворених "суб'єктах РФ", - сказано в повідомленні відомства.

Також наголошується, що наказ передбачає "формування апаратів "прокуратур" зазначених регіонів, а також підпорядкованих ним "прокуратур" міст та районів".