Росіяни створили так звані "прокуратури" на захоплених територіях України

Росіяни створили "прокуратури" на території чотирьох частково окупованих областей України.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявили в прес-службі генпрокуратури РФ.
"Генеральний прокурор Російської Федерації Ігор Краснов підписав накази про утворення в системі прокуратури Росії прокуратур "Донецької та Луганської народних республік", Херсонської та Запорізької областей з метою організації належного прокурорського нагляду в утворених "суб'єктах РФ", - сказано в повідомленні відомства.
Також наголошується, що наказ передбачає "формування апаратів "прокуратур" зазначених регіонів, а також підпорядкованих ним "прокуратур" міст та районів".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться військовий стан.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.