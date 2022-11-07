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Росіяни створили так звані "прокуратури" на захоплених територіях України

Фото: Ігор Краснов, генпрокурор РФ (genproc.gov.ru)
Автор: Іван Носальський

Росіяни створили "прокуратури" на території чотирьох частково окупованих областей України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости", про це заявили в прес-службі генпрокуратури РФ.

"Генеральний прокурор Російської Федерації Ігор Краснов підписав накази про утворення в системі прокуратури Росії прокуратур "Донецької та Луганської народних республік", Херсонської та Запорізької областей з метою організації належного прокурорського нагляду в утворених "суб'єктах РФ", - сказано в повідомленні відомства.

Також наголошується, що наказ передбачає "формування апаратів "прокуратур" зазначених регіонів, а також підпорядкованих ним "прокуратур" міст та районів".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться військовий стан.

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