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Россияне создали так называемые "прокуратуры" на захваченных территориях Украины

Фото: Игорь Краснов, генпрокурор РФ (genproc.gov.ru)
Автор: Иван Носальский

Россияне создали "прокуратуры" на территории четырех частично оккупированных областей Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости", об этом заявили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур "Донецкой и Луганской народных республик", Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных "субъектах РФ", - сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что приказ предусматривает "формирование аппаратов "прокуратур" указанных регионов, а также подчиненных им "прокуратур" городов и районов".

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ объявил, что в оккупированных регионах Украины вводится военное положение.

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