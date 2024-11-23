Росіяни створили систему катувань українських полонених, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ГУР МО України Андрія Юсова.

Під час виступу на форумі "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни" представник ГУР навів факти про побудовану у РФ систему порушення прав полонених.

За його даними, згідно з дослідженням експертів ООН, понад 95% звільнених з російського полону військовослужбовців піддавались тортурам або зазнали наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

"У більшості випадків йшлось не про застосування сили з метою отримати інформацію. Це навмисні катування, щоб зламати опір людини, зламати особистість, принизити гідність та змусити відмовитись від всього, що цінне для цієї людини. Або зламати того, хто поруч із ним", - сказав Юсов.

Ба більше, він зазначив, що в Російській Федерації діє ціла система катувань:

"За це відповідають окремі люди. Так готують окремих “спеціалістів” - види тортур описані, і по них вчаться. Це те, що не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни", - пояснив він.

За словами Юсова, структури, які відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій і гуманітарного права, фактично не працюють.

"Так, йдеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста, якого Росія, з одного боку, фактично позбавляє можливості працювати: не допускає до місць утримання, не залучає до підготовки й обміну. І там, де зафіксовано абсолютно кричущі приклади порушення Женевських конвенцій з боку РФ, про це має говорити не Україна як жертва, а ті структури, які відповідають за контроль дотримання й виконання Женевських конвенцій, чого в багатьох випадках немає", - наголосив Юсов.

Він нагадав, що навіть у цих складних умовах Україна продовжує працювати над поверненням з неволі наших полонених захисників і викрадених цивільних. За час повномасштабного вторгнення відбулось уже 58 обмінів: майже 4 тисячі українців вдалося повернути додому.

"На жаль, про тисячі інших іще йдеться. І за них треба боротися: і за військових, і за цивільних", - підкреслив представник ГУР.