Россияне создали систему пыток украинских пленных, - ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова.

Выступая на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны" представитель ГУР привел факты о построенной в РФ системе нарушения прав пленных.

По его данным, согласно исследованию экспертов ООН, более 95% освобожденных из российского плена военнослужащих подвергались пыткам или потерпели последствия других нарушений Международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

"В большинстве случаев речь шла не о применении силы с целью получить информацию. Это умышленные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломать личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно этому человеку. Или сломать того, кто рядом с ним", - сказал Юсов.

Более того, он отметил, что в Российской Федерации действует целая система пыток:

"За это отвечают отдельные люди. Так готовят отдельных "специалистов" - виды пыток описаны, и по ним учатся. Это то, что не может представить какой-либо представитель западной цивилизованной страны", - пояснил он.

По словам Юсова, структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не работают.

"Да, речь идет о Международном комитете Красного Креста, которого Россия, с одной стороны, фактически лишает возможности работать: не допускает к местам содержания, не привлекает к подготовке и обмену. И там, где зафиксированы абсолютно вопиющие примеры нарушения Женевских конвенций со стороны РФ, об этом должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль за соблюдением и исполнением Женевских конвенций, чего во многих случаях нет", - подчеркнул Юсов.

Он напомнил, что даже в этих сложных условиях Украина продолжает работать над возвращением из неволи наших пленных защитников и похищенных гражданских. За время полномасштабного вторжения произошло уже 58 обменов: почти 4 тысяч украинцев удалось вернуть домой.

"К сожалению, о тысячах других идет речь. И за них надо бороться: и за военных, и за гражданских", - подчеркнул представитель ГУР.