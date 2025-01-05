Росіяни створили реєстр українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

Нагадаємо, днями інформаційний ресурс повідомляв, що з 1 січня 2025 року російські окупанти позбавили будь-яких прав українців, які будучи в окупації не отримали ліки. Зокрема, пільгова категорія людей більше не може отримати медикаменти, тепер їх доведеться купувати. Але навіть із купівлею є проблема, оскільки ліки складно дістати, а якщо й вдається, то в кілька разів вищі за ринкову ціну.

Також у ЦНС повідомляли, що в РФ ухвалили закон, який дасть змогу поліцейським проникати в приміщення на тимчасово окупованих територіях. Йдеться теж про тих, хто не отримав російський паспорт. Так званий закон набуде чинності 5 березня 2025 року.

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