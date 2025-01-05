Росіяни створили реєстр українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - ЦНС

Починаючи з сьогоднішнього дня на тимчасово окупованих територіях України запрацює реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
"Згідно з офіційною преамбулою до реєстру потрапляють іноземці та люди без громадянства, які незаконно перебувають на росії та підлягають висилці. Проте у випадку з ТОТ фактично йдеться про українців без паспорта ворога", - йдеться у повідомленні.
Інформаційний ресурс зазначив, що у разі внесення до реєстру українці мають або виїхати з рідного краю, або ж отримати правову підставу для проживання. Крім того, мешканцям тимчасово окупованих територій за відсутність паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом та одружуватися. Тобто, як пише ЦНС, це черговий елемент примусу, аби юридично закріпити за українцями статус громадян Росії.
Нагадаємо, днями інформаційний ресурс повідомляв, що з 1 січня 2025 року російські окупанти позбавили будь-яких прав українців, які будучи в окупації не отримали ліки. Зокрема, пільгова категорія людей більше не може отримати медикаменти, тепер їх доведеться купувати. Але навіть із купівлею є проблема, оскільки ліки складно дістати, а якщо й вдається, то в кілька разів вищі за ринкову ціну.
Також у ЦНС повідомляли, що в РФ ухвалили закон, який дасть змогу поліцейським проникати в приміщення на тимчасово окупованих територіях. Йдеться теж про тих, хто не отримав російський паспорт. Так званий закон набуде чинності 5 березня 2025 року.
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