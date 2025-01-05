Россияне создали реестр украинцев в оккупации, которые не получили паспорт РФ, - ЦНС

Напомним, на днях информационный ресурс сообщал, что с 1 января 2025 года российские оккупанты лишили любых прав украинцев, которые будучи в оккупации не получили лекарства. В частности, льготная категория людей больше не может получить медикаменты, теперь их придется покупать. Но даже с покупкой есть проблема, поскольку лекарства сложно достать, а если и удается, то в несколько раз выше рыночной цены.

Также в ЦНС сообщали, что в РФ приняли закон, который позволит полицейским проникать в помещения на временно оккупированных территориях. Речь тоже идет о тех, кто не получил российский паспорт. Так называемый закон вступит в силу 5 марта 2025 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.