Росіяни створили нову колісну САУ. Defence Express дізналося, що це за гібрид

"Наприкінці грудня 2024 року стало відомо про появу в рашистів нової колісної САУ із використанням артилерійської частини від "Гиацинт-Б" та шасі "Вощина" від новітньої 2С43 "Мальва", - йдеться у статті.

При цьому, як зазначають аналітики, риси конструкції цієї мобілізаційної САУ було складно розгледіти через різного роду решітки та "мангали", а вже зараз у відкритому доступі з’явилось фото цієї установки без "мангалів" та інших "обвісів", яке може дати певне уявлення про цей зразок артилерійського озброєння ворога.

"Але при цьому лишається невідомим не тільки індекс самої САУ, але й можливий рівень її масовості, тобто - чи це одинична установка, чи ж якраз навпаки, і росіяни збираються запустити масове виготовлення таких самохідок із артилерійською частиною від "Гиацинт-Б", - додало Defence Express.

Ідея "апгрейду" проекту 2С43 "Мальва" під артилерійську частину від "Гиацинт-Б", як зазначає видання, виникла у окупантів на тлі того, коли їм доводилось знімати із консервації буксирувані 152-мм гаубиці, то ставка на "Мста-Б" як складову під нову колісну САУ ставала менш виправданою.