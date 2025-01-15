Втрати Росії. ЗСУ знищили понад 200 одиниць автотехніки та півсотні артсистем

Втрати РФ у війні проти України перевищили 812 тисяч солдатів. ЗСУ за останню добу ліквідували 1580 окупантів та знищили майже три сотні одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Варто зазначити, що Росія намагається приховати втрати своїх військ на війні проти України. Також замочуються втрати приватних військових компаній, військ КНДР та інших воєнізованих формувань, які воюють проти України.

Як повідомляли у Міноборони, минулого року РФ зазнала рекордних втрат. За рік окупанти втратили 430 790 солдатів - це майже 36 мотострілецьких дивізій.

Найбільші втрати Росії за рік та за час повномасштабної війни зафіксовані у грудні 2024 року - 48 670 російських військових.

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