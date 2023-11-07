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Росіяни створили фейк про нібито торгівлю дітьми фондом Зеленської

Вівторок 07 листопада 2023 23:39
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Росіяни створили фейк про нібито торгівлю дітьми фондом Зеленської Фото: радниця голови Офісу президента Дарія Зарівна (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни запустили дезінформаційну кампанію в рамках якої поширюють фейки про те, що Фонд Олени Зеленської нібито причетний до торгівлі дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю голови Офісу президента Дарію Зарівну в Telegram.

Вона розповіла, що РФ створила сайт, на якому розташовано відповідний текст англійською мовою. Крім цього, вони підключили ботоферми для розповсюдження тексту в соцмережах, беручи приціл на західну аудиторію.

"Знаходять фотографії наших дітей і пишуть відповідні тексти. Навіть під фото моєї доньки з‘явилося", - повідомила вона.

Депортація українських дітей

Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути чотирьох дітей, яких незаконно депортували окупанти.

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Олена Зеленська діти
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