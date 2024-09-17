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Росіяни стратили мечем безбройного військовополоненого, обмудсмен відреагував

Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни здійснили черговий кровожерливий воєнний злочин - стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. Ворог продовжує демонструвати зневагу до будь-яких норм й законів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Черговий воєнний злочин - росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - написав Лубінець. 

Лубінець, своєю чергою, направив листи до міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН), щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини російськими терористами. 

"Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора", - додав омбудсмен. 

Воєнні злочини Росії 

У червні 2024-го, у рамках саміту миру у Швейцарії відбулася дискусійна панель "Гуманітарний вимір. Звільнення полонених та депортованих осіб". Тоді ж генеральний прокурор Андрій Костін розповів, що від початку повномасштабного вторгнення Україна задокументувала майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, що були скоєні російськими терористами, серед яких 301 випадок сексуального насильства.  Зокрема ворог вбив більше 12 тисяч цивільних, у тому ж числі 551 дитину. 

Лубінець, своєю чергою, додав, що всі, хто перебуває у російському полоні, зазнають систематичних тортур. На той момент було підтвердження щонайменше 14 000 таких випадків. 

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