Росіяни стратили чотирьох українських військових у Вовчанську

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених - військовослужбовців Збройних сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ.

"Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", - наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.