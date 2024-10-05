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Росіяни стратили чотирьох українських військових у Вовчанську

Фото: росіяни розстряляли полонених (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Влітку окупанти у Вовчанську стратили чотирьох українських військових. Військові РФ зробили це за наказом свого командування на території агрегатного заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних з умисним вбивством чотирьох військовополонених - військовослужбовців Збройних сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ.

"Вказані факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", - наголосив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано свідчення щодо вчинення вказаного злочину.

Наймасовіший розстріл полонених

Нагадаємо, днями в мережі опублікували відео, на якому російські окупанти розстрілюють одразу 16 українських військовополонених.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, таке звірство сталося на Покровському напрямку. Генпрокурор Андрій Костін зазначав, що це наймасовіша страта з початку російського вторгнення в Україну.

Ми повідомляли, що Україна встановила нові деталі розстрілу.

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