Россияне казнили четырех украинских военных в Волчанске

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных - военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в Волчанске.

"Указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - подчеркнул руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Поводом к началу расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получено свидетельство о совершении указанного преступления.