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Россияне казнили четырех украинских военных в Волчанске

Фото: россияне расстреляли пленных (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Летом кафиры в Волчанске казнили четырех украинских военных. Военные РФ сделали это по приказу своего командования на территории агрегатного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, связанных с умышленным убийством четырех военнопленных - военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых российские военные по приказу командования летом 2024 года казнили на территории агрегатного завода в Волчанске.

"Указанные факты документируются благодаря сотрудничеству с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины", - подчеркнул руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Поводом к началу расследования были допросы военнопленных россиян, в процессе которых и получено свидетельство о совершении указанного преступления.

Самый массовый расстрел пленных

Напомним, на днях в сети опубликовали видео, на котором российские оккупанты расстреливают сразу 16 украинских военнопленных.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, такое зверство произошло на Покровском направлении. Генпрокурор Андрей Костин отмечал, что это самая массовая казнь с начала российского вторжения в Украину.

Мы сообщали, что Украина установила новые детали расстрела.

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