Росіяни "сточуються" у Покровську, залучають оперативні резерви, - ДШВ

Російські війська "сточуються" у Покровську. Ворог підтягнув оперативні резерви, щоб поповнити втрати серед особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як повідомили військові, Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації.
Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби українські захисники блокують.
"Війська противника у Покровську сточуються. Як результат - ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ "Центр" - підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ", - розповіли у ДШВ.
Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську українські війська нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА.
Одним із ключових завдань ЗСУ залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, у тому числі із застосуванням тактичної та армійської авіації.
На північних околицях Мирнограда завершується зачистка від ворожої піхоти. Також залучаються додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксоване у південній частині міста.
Також нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника.
Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровський напрямок, де російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ Донецької області. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Нещодавно російські війська на трасі Селідове-Покровськ здійснили масований штурм Покровська на легкій техніці. Він мав частковий успіх.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники продовжують обороняти Покровськ. Наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.
За його словами, росіяни намагаються прориватися до багатоповерхівок у Покровську та Мирнограді. Військове командування України вже підготувало заходи проти таких планів ворога.
Раніше 7 корпус ДШВ повідомляв, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ і захопити населений пункт Гришине, що розташований на північному заході від міста.
Захопити сам Покровськ росіянам не вдається, вони не можуть продавити оборону міста.