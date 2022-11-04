Росіяни стикнулися з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW
Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.
"Останніми тижнями РФ, ймовірно, вдалася до переговорів про постачання 100 танків і бронетехніки зі складів Білорусі", - вказують фахівці.
Водночас, як інформує Генштаб ЗСУ, росіяни почали вилучати зі своїх сховищ військову техніку, яка не пройшла відповідного техобслуговування.
Нагадаємо, нещодавно глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що українські військові можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки працюють ефективно та методично.
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