Росіяни стикнулися з проблемою постачання важкої військової техніки, - ISW

Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день. "Останніми тижнями РФ, ймовірно, вдалася до переговорів про постачання 100 танків і бронетехніки зі складів Білорусі", - вказують фахівці. Водночас, як інформує Генштаб ЗСУ, росіяни почали вилучати зі своїх сховищ військову техніку, яка не пройшла відповідного техобслуговування.