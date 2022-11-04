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Россияне столкнулись с проблемой снабжения тяжелой военной техникой, - ISW

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Пятница 04 ноября 2022 05:10
Россияне столкнулись с проблемой снабжения тяжелой военной техникой, - ISW Фото: Россияне столкнулись с проблемой снабжения тяжелой военной техники (GettyImages)
Автор: Олег Васкив

Российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами снабжения тяжелой военной техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят данные Министерства обороны Великобритании, согласно которым оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.

"В последние недели РФ, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов Беларуси", - указывают специалисты.

В то же время, как информирует Генштаб ВСУ, россияне начали изымать из своих хранилищ военную технику, не прошедшую соответствующее техобслуживание.

Напомним, недавно глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что украинские военные могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.

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