Россияне столкнулись с проблемой снабжения тяжелой военной техникой, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят данные Министерства обороны Великобритании, согласно которым оккупанты в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.

"В последние недели РФ, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов Беларуси", - указывают специалисты.