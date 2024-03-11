Росіяни стикаються з проблемами новобранців та можливостями БПЛА, - ISW

Відомство посилається на неназваного російського військового блогера, який стверджує, що суттєва кількість новоприбулих російських військовослужбовців-контрактників мають нереалістично оптимістичні упередження щодо бойових дій в Україні та прибувають на схід України з повною впевненістю в тому, що російські війська легко перемагають у бою.

За словами блогера, багато хто з новоприбулих не хоче вчитися воювати, адже під впливом державної пропаганди вірять, що Повітряно-космічні сили Російської Федерації забезпечать повітряну підтримку та що відправлені на війну ув'язнені з російських тюрем переможуть Збройні сили України.

Крім того, російський блогер зазначив, що бойовики "ДНР" віддають перевагу місцевим безпілотникам з видом від першої особи (FPV), а не виробленим і закупленим російською волонтерською групою "Судоплатов", оскільки дрони "Судоплатова" працюють на відомих українським військовим частотах.

"Блогер стверджує, що оператори БПЛА Центрального військового округу вивели з ладу всі свої безпілотники "Судоплатов" після того, як один з російських дронів вийшов із ладу та сповістив українські війська про необхідність активації систем радіоелектронної боротьби під час боїв за Авдіївську промзону", - йдеться у звіті ISW.

Ситуація на фронті

Протягом доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення.

В ніч на 10 березня агресор обстріляв місто Мирноград у Донецькій області.

Спочатку в ЗСУ повідомили про обстріл ракетами ЗРК С-300. Однак згодом виявилося, що загарбники використали для обстрілу нові плануючі авіабомби УМПБ Д-30СН. Це старі фугасні авіаційні бомби, перетворені на керовані авіаційні бомби з додатковими функціями планування і додатковими силовими установками.

Крім того, росіяни почали частіше використовувати на фронті хімічну зброю. Лише за добу було зафіксовано 15 таких випадків.

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