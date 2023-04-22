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Росіяни стали допитувати громадян Фінляндії на кордоні після вступу країни до НАТО, - Yle

Фото: Росіянин (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Громадян Фінляндії тепер стали уважніше допитувати на російському кордоні. Прикордонники країни-агресора намагаються знайти зв'язки із фінською армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Видання пише, що допити розпочалися після вступу Фінляндії до НАТО.

Громадянина Фінляндії відвели до головної будівлі російського прикордонного пункту, де його допитував росіянин у цивільному одязі. Особливо він цікавився зв'язками мандрівника зі Збройними силами Фінляндії.

"Запитували про військові речі, такі як звання, місце служби в армії і чи є в мене знайомі у фінській армії", - розповів громадянин Фінляндії.

Yle пише про допит чотирьох фінів на кордоні з РФ. Крім військової інформації, росіяни також хотіли з'ясувати дані мобільних телефонів, питали, які у фінів контакти з Росією і що вони роблять, коли відвідують РФ.

Нагадаємо, що Фінляндія 4 квітня офіційно стала членом оборонного Північноатлантичного альянсу.

У Кремлі сприймають досить серйозним такий крок. Оскільки погрожували Фінляндії "відповіддю" у разі вступу в Альянс і заявляли, що це нібито "не принесе безпеки в Європу". В підсумку диктатор Володимир Путін, який "боявся НАТО біля кордонів", отримав їх ще більше.

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