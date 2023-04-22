Россияне стали допрашивать граждан Финляндии на границе после вступления страны в НАТО, - Yle

Граждан Финляндии стали внимательнее допрашивать на российской границе. Пограничники страны-агрессора пытаются найти связи с финской армией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Издание пишет, что допросы начались после вступления Финляндии в НАТО.
Гражданина Финляндии отвели к главному зданию российского пограничного пункта, где его допрашивал россиянин в гражданской одежде. Особенно он интересовался связями путешественника с вооруженными силами Финляндии.
"Спрашивали о военных вещах, таких как звание, место службы в армии и есть ли у меня знакомые в финской армии", - рассказал гражданин Финляндии.
Yle пишет о допросе четырех финнов на границе с РФ. Кроме военной информации, россияне также хотели выяснить данные мобильных телефонов, спрашивали, какие у финнов контакты с Россией и что они делают, когда посещают РФ.
Напомним, что Финляндия 4 апреля официально стала членом оборонного Североатлантического альянса.
В Кремле воспринимают достаточно серьезный такой шаг. Поскольку угрожали Финляндии "ответом" в случае вступления в Альянс и заявляли, что это якобы "не принесет безопасности в Европу". В итоге диктатор Владимир Путин, "боявшийся НАТО у границ", получил их еще больше.
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