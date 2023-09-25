Росіяни стали активніше використовувати дрони в районі Бахмута. Що про це говорять у ЗСУ

Він заявив, що ворог завжди йде від масштабів, від кількості. Росіяни адаптуються до нових умов, мова йде про мінування та саперні роботи. Проте серйозним елементом реформування є використання дронів.

"Артилерія, піхотні, танкові (війська - ред.) все це так чи інакше незмінно. Можна сказати, що там добровольці, вони трішки експериментують з підрозділами, тобто вони створюють різні формати підрозділів, різне підпорядкування різного формату набраних людей і навчання відповідно, і озброєння, проте це не критично", - сказав Бородін.

За його словами, використання росіянами дронів на Бахмутському напрямку теж не є критичною проблемою для ЗСУ.

Реакція росіян на нові виклики повільніша, ніж у ЗСУ

За його словами, росіяни розуміють, що в цій війні дрони є такими новими силами і засобами, які дуже сильно змінюють ситуацію на полі бою. Саме тому вони намагаються з ними працювати, проте вони змогли це зрозуміти лише через рік.

"Все ж таки швидкість реакції на нові виклики у них значно менше ніж у нас, тому що це така пірамідальна структура. Для якихось реформ в армії якихось змін, нових викликів, їм треба провести через всю грубо кажучи піраміду керівництва порівняно з нами. Це зовсім інше, у нас більш горизонтальна структура і тому ми швидше адаптуємось", - сказав пресофіцера 3-ої штурмової бригади ЗСУ.

Які дрони росіяни використовують під Бахмутом

Бородін зауважив, що це також є викликом для ЗСУ, проте це питання технологій і швидкості зміни, втілення нових підходів і він думає, що в цьому плані українська армія виграє.

Також він пояснив, що росіяни застосовують різні види безпілотників на Бахмутському напрямку, мова йде про дрони-камікадзе, про скидання бомб, проте у більшості використовуються саме ударні дрони.

"Нові моделі і різні підходи. Так це дійсно так, але я ж кажу, у них швидкість їх змін вона набагато менша. Вони не так швидко роблять, як це робимо ми", - додав Бородін.

Контрнаступ України

Нагадаємо, з літа наші бійці продовжують наступальні дії на сході та півдні України. Зараз активні бої точаться південніше Бахмута та на Мелітопольському напрямку.

Останніми звільненими населеними пунктами були Андріївка та Кліщіївка Донецької області. Раніше у ЗСУ вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка. Це дасть більше можливостей для знищення окупантів.

Також речник Східного угруповування Євлаш повідомляв про успіхи ЗСУ у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.