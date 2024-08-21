У Києві та низці областей оголошена тривога: загроза балістики (відбій)

У Києві знову оголосили повітряна тривога через загрозу російських ударів із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів", - йдеться у повідомленні.

Повітряні удари РФ по Києву

Останнім часом російські окупанти під час повітряних ударів по Україні часто націлюють ракети та дрони-камікадзе на Київ. Однак завдяки роботі ППО ЗСУ російські повітряні об'єкти не досягають своєї мети в столиці.

Наприклад, у ніч проти 20 серпня та зранку українські оборонці збили ракети та дрони, якими російська армія планувала атакувати Київ.

19 серпня ДСНС повідомила, що у лісопарковому господарстві Києва виявлено 60 боєприпасів на місці падіння уламків російської ракети Х-101.

А вранці 18 серпня російська армія атакувала Київ ракетами типу "Іскандер-К". Завдяки ППО всі ворожі цілі було знищено. У ту ж ніч ворог також намагався атакувати столицю балістичними ракетами та дронами "Шахед", але їх також збили українські захисники.

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