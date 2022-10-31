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Росіяни спровокували на Запорізькій АЕС екологічну катастрофу: що відомо

Фото: окупанти спровокували екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти на Запорізькій АЕС спровокували екологічну катастрофу. Дії росіян призведуть до мору тисяч тонн риби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Внаслідок зупинки енергоблоків АЕС тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач. Через це температура води впала до близько +13 градусів.

У "Енергоатомі" пояснюють, що у ставку мешкають два типи риб - тепловодна терапія та азійський сом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують певну санітарну функцію, знищують зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

"За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС відключилася від енергомережі через обстріли 17 жовтня.

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Запорізька АЕСЕкологічна катастрофа