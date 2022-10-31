Россияне спровоцировали на Запорожской АЭС экологическую катастрофу: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

В результате остановки энергоблоков АЭС теплая вода не попадает в пруд-охладитель. Поэтому температура воды упала до около +13 градусов.

В "Энергоатоме" объясняют, что в пруду обитают два типа рыб - тепловодная терапия и азиатский сом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют определенную санитарную функцию, уничтожают зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охладительных трубок конденсатора турбины.

"При благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы", - говорится в сообщении.