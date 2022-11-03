Росіяни спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу, - Енергоатом

Обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької атомної електростанції з енергосистемою України є черговою спробою загарбників перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram НАЕК "Енергоатом".
"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - наголосили в компанії.
Найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу, підкреслили в Енергоатомі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Через обстріли окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку з українською енергосистемою.
Також раніше ми писали, що Запорізька АЕС відключалася від енергомережі через обстріли 17 жовтня.
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