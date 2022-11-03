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ЗАЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян

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Енергодар, Четвер 03 листопада 2022 08:11
ЗАЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян Фото: ЗАЕС повністю знеструмлена через обстріли росіян (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Через обстріли окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку з українською енергосистемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

Вказано, що о 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.

"Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначили, що пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб і тепер "розпочався зворотний відлік часу".

"Через окупацію станції і втручання представників Росатому в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені", - додали в повідомленні.

В компанії звернулися до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС відключалася від енергомережі через обстріли 17 жовтня.

Додамо, як раніше повідомили в ГУР МО, російські військові розмістили свої системи радіоелектронної боротьби на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.

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