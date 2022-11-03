Росіяни спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу, - Енергоатом

Обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької атомної електростанції з енергосистемою України є черговою спробою загарбників перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram НАЕК "Енергоатом".

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - наголосили в компанії. Найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу, підкреслили в Енергоатомі.