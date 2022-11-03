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Росіяни спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу, - Енергоатом

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Енергодар, Четвер 03 листопада 2022 10:10
Росіяни спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу, - Енергоатом Фото: Запорізька атомна електростанція (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької атомної електростанції з енергосистемою України є черговою спробою загарбників перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram НАЕК "Енергоатом".

"Вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми", - наголосили в компанії.

Найближчим часом росіяни намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу, підкреслили в Енергоатомі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Через обстріли окупантів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку з українською енергосистемою.

Також раніше ми писали, що Запорізька АЕС відключалася від енергомережі через обстріли 17 жовтня.

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