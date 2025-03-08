Росіяни спробували підійти до Суджі по трубі газопроводу, їх нищать десантники

Російські війська спробували по гілці газопроводу підійти до Суджі в Курській області. Їх виявили українські десантники та зараз знищують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву управління комунікацій командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram-каналі.
"Так, диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа. Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки ДШВ", - розповіли в управлінні.
Там зазначили, що по противнику відразу ж почали завдавати ударів ракетами, артилерією та безпілотниками різних типів.
"На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі", - додали в управлінні.
Нагадаємо, українські військові вже понад пів року утримують значні території в Курській області. Хоча російські війська й змогли повернути частину територій, ЗСУ продовжують контролювати понад 300 квадратних кілометрів разом з містом Суджа та його околицями.
Днями британське видання The Telegraph написало, що рішення США зупинити передачу Україні розвідувальних даних ускладнило прогнозування атак і координацію оборони ЗСУ в Курській області. В публікації видання йшлося, що ЗСУ, ймовірно, доведеться вийти з Курської області, щоб війська не опинилися в оточенні.
Однак, за даними джерел РБК-Україна, наразі українське командування не планує виводити війська з Курської області, хоча ситуація там дійсно ускладнилась. Інформовані джерела РБК-Україна зауважили, що зараз навпаки вживаються заходи для стабілізації ситуації та плануються контрдії.
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