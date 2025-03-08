Россияне попытались подойти к Судже по трубе газопровода, их уничтожают десантники

"Так, диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа. Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки ДШВ", - рассказали в управлении.

Там отметили, что по противнику сразу же начали наносить удары ракетами, артиллерией и беспилотниками различных типов.

"В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", - добавили в управлении.

