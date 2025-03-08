Россияне попытались подойти к Судже по трубе газопровода, их уничтожают десантники

Российские войска попытались по ветке газопровода подойти к Судже в Курской области. Их обнаружили украинские десантники и сейчас уничтожают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление управления коммуникаций командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram-канале.
"Так, диверсионно-штурмовые группы противника переместились по ветке газопровода с целью закрепиться в окрестностях города Суджа. Силы противника были своевременно обнаружены подразделениями аэроразведки ДШВ", - рассказали в управлении.
Там отметили, что по противнику сразу же начали наносить удары ракетами, артиллерией и беспилотниками различных типов.
"В настоящее время силы российских спецназовцев выявляются, блокируются и уничтожаются. Потери противника в районе Суджи очень большие", - добавили в управлении.
Напомним, украинские военные уже более полугода удерживают значительные территории в Курской области. Хотя российские войска и смогли вернуть часть территорий, ВСУ продолжают контролировать более 300 квадратных километров вместе с городом Суджа и его окрестностями.
На днях британское издание The Telegraph написало, что решение США остановить передачу Украине разведывательных данных усложнило прогнозирование атак и координацию обороны ВСУ в Курской области. В публикации издания говорилось, что ВСУ, вероятно, придется выйти из Курской области, чтобы войска не оказались в окружении.
Однако, по данным источников РБК-Украина, сейчас украинское командование не планирует выводить войска из Курской области, хотя ситуация там действительно осложнилась. Информированные источники РБК-Украина отметили, что сейчас наоборот принимаются меры для стабилизации ситуации и планируются контрдействия.
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