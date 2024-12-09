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Росіяни спробували форсувати річку у Курській області, але зазнали втрат (відео)

Курська область, Росія, Понеділок 09 грудня 2024 16:24
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Росіяни спробували форсувати річку у Курській області, але зазнали втрат (відео) Фото: українські бійці зупинили спробу росіян форсувати річку у Курській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська спробували форсувати річку у Курській області. Однак українські бійці завадили окупантам, завдавши їм великих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram підрозділу Pentagon 225-го окремого штурмового батальйону.

Як повідомляється, наступ ворога розпочався вночі, у складних погодних умовах під сильним снігопадом. Російські війська перекинули понтонний міст через річку, щоб забезпечити прохід важкої техніки ближче до позицій українських бійців.

"Наші розвідники вчасно виявили пересування ворога ще на етапі підготовки до переправи. На основі отриманих даних командування оперативно залучило FPV-дрони для ураження техніки противника", - зазначили у підрозділі.

Перший точний удар по головній машині зупинив рух колони, змусивши решту техніки здійснювати маневри. Подальший удар по замикаючій машині перекрив шляхи для відступу, що значно ускладнило ситуацію для ворога.

Як зазначили українські бійці, координовані дії всіх підрозділів дозволили ефективно зупинити атаку росіян. В результаті противник зазнав значних втрат у техніці, що завдало йому серйозного матеріального збитку.

Бої у Курській області

Нагадаємо, Курська операція українських військ триває вже чотири місяці.

Бійцям ЗСУ вдалося досягти успішного результату. Зокрема, вони захопили в полон сотні російських окупантів. Також під контролем України перебуває велика кількість населених пунктів на території Курської області.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, наразі головне завдання Курської операції - завдати ворогові максимальних втрат.

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