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Россияне попытались форсировать реку в Курской области, но понесли потери (видео)

Курская область, Россия, Понедельник 09 декабря 2024 16:24
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Россияне попытались форсировать реку в Курской области, но понесли потери (видео) Фото: украинские бойцы остановили попытку россиян форсировать реку в Курской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска попытались форсировать реку в Курской области. Однако украинские бойцы помешали оккупантам, нанеся им большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram подразделения Pentagon 225-го отдельного штурмового батальона.

Как сообщается, наступление врага началось ночью в сложных погодных условиях под сильным снегопадом. Российские войска перебросили понтонный мост через реку, чтобы обеспечить проход тяжелой техники поближе к позициям украинских бойцов.

"Наши разведчики вовремя обнаружили передвижение врага еще на этапе подготовки к переправе. На основе полученных данных командование оперативно привлекло FPV-дроны для поражения техники противника", - отметили в подразделении.

Первый точный удар по главной машине остановил движение колонны, заставив остальную технику совершать маневры. Последующий удар по запирающей машине перекрыл пути для отступления, что значительно усложнило ситуацию для врага.

Как отметили украинские бойцы, координированные действия всех подразделений позволили эффективно приостановить атаку россиян. В результате противник понес значительные потери в технике, что нанесло ему серьезный материальный ущерб.

Бои в Курской области

Напомним, Курская операция украинских войск длится уже четыре месяца.

Бойцам ВСУ удалось добиться успешного результата. В частности, они захватили в плен сотни русских оккупантов. Также под контролем Украины находится большое количество населенных пунктов на территории Курской области.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сейчас главная задача Курской операции - нанести врагу максимальные потери.

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