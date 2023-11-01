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Росіяни спішно облаштовують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі

Маріуполь, Середа 01 листопада 2023 09:21
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Росіяни спішно облаштовують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі Фото: РФ спішно облаштовує оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська формують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі. Для цього загарбники використовують ангари, гаражі та колишні зерносховища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вантажівки з боєкомплектом з напряму Новоазовська та в напрям Мангушу та Нікольського. По різним селам формуються оперативні склади", - розповів він.

За словами радника мера, здебільше росіяни використвують сільгоподарчі ангари, площадки та гаражи мотобригад та території колишніх зерносховищ.

"Сама тенденція накопиченняя напередодні зими там, де ще півроку назад відверто боялись, вказує або на розслабленість, або на.переоцінку власної безпеки. Бавоні бути", - констатував Андрющенко.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь окупували російські війська в перші дні масштабного вторгнення РФ в Україну. І незважаючи на те, що вибухи для "тилового" міста російських загарбників уже давно стали звичними, останнім часом у місті спостерігається дивна активність ворога. Так, російські загарбники, ймовірно, зазнають нестачі живої сили на лінії фронту, тому стягують з Маріуполя вантажівки з військовими. При цьому помічено незвичайну тенденцію.

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