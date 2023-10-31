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Незвична тенденція. Окупанти перетягують з Маріуполя живу силу на фронт (фото)

Маріуполь, Вівторок 31 жовтня 2023 09:07
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Незвична тенденція. Окупанти перетягують з Маріуполя живу силу на фронт (фото) Фото: окупанти перетягують з Маріуполя живу силу на фронт (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські загарбники, ймовірно, відчувають нестачу живої сили на лінії фронту, тому стягують з Маріуполя вантажівки з військовими. При цьому, помічено незвичну тенденцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Велика колона вісім вантажівок з живою силою через Стан 3000 (Листопрокатний стан 3000 Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, - ред.) в напряму центру міста та далі в напрям Нікольського", - ррозповів він.

За словами радника мера, маршрут переміщення вказує на те, що особовий склад утримувався на території ММК ім. Ілліча як пункту базування та звідти перекидається в напрям або Пологів або Вугледару через Малоянісоль.

"Цікава та незвична тенденція витягування резервів саме з Маріуполя", - констатував Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Раніше Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Головна їхня відмінність - дві гармати на шевронах. Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, останнє подібне введення нових резервів у Маріуполь фіксувалося у квітні 2023 року. Докладніше про те, для чого потрібне подібне перекидання живої сили до Маріуполя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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