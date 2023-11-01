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Россияне спешно обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе

Мариуполь, Среда 01 ноября 2023 09:21
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Россияне спешно обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе Фото: РФ спешно обустраивает оперативно-технические склады в Мариуполе и районе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска формируют оперативно-технические склады в Мариуполе и районе. Для этого захватчики используют ангары, гаражи и бывшие зернохранилища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Грузовки с боекомплектом с направления Новоазовска и в направление Мангуша и Никольского. По разным селам формируются оперативные склады", - рассказал он.

По словам советника мэра, в большинстве своем россияне используют сельхозадарные ангары, площадки и гаражи мотобригад и территории бывших зернохранилищ.

"Сама тенденция накопления накануне зимы там, где еще полгода назад откровенно боялись, указывает либо на расслабленность, либо на переоценку собственной безопасности. Бавни быть", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь был оккупирован российскими войсками в первые дни масштабного вторжения РФ в Украину. И несмотря на то, что взрывы для "тылового" города российских захватчиков уже давно стали привычными, в последнее время в городе наблюдается странная активность врага. Так, российские захватчики, вероятно, испытывают нехватку живой силы на линии фронта, поэтому стягивают из Мариуполя грузовики с военными. При этом замечена необычная тенденция.

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