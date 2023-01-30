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Росіяни сьогодні вже двічі обстріляли Херсон: влада назвала наслідки

Фото: росіяни сьогодні вже двічі обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська у понеділок, 30 січня, вже двічі атакували Херсон. Внаслідок обстрілів є руйнування, також пошкоджено будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.

"30 січня російські війська вже здійснили два обстріли Херсона. Було зруйновано гараж, пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач. Загиблих та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Також оновилася інформація про постраждалих після вчорашніх ударів по місту: стало відомо про 10 осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє громадянських загинули.

Нагадаємо, повідомлялося, що вранці 30 січня під час повітряної тривоги у південних областях України вибухи пролунали в Херсоні та Очакові (Миколаївська область).

Як відомо, у неділю Херсон перебував під масованим ударом ворожої артилерії, внаслідок чого постраждали багато людей.

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ХерсонВійна в Україні