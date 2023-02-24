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Росіяни сьогодні з РСЗВ обстріляли Миколаївську область

Фото: росіяни сьогодні з РСЗВ обстріляли Миколаївську область (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 24 лютого, російські окупанти з РСЗВ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області. В Миколаєві - без атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Так, вночі, 24 лютого, о 01:50 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади.

"Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає", - розповів він.

За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, за даними на ранок четверга, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду.

А у вівторок, 21 лютого, російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області. Є тяжкопоранений.

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Миколаївська область