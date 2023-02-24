Росіяни сьогодні з РСЗВ обстріляли Миколаївську область

Так, вночі, 24 лютого, о 01:50 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади.

"Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих немає", - розповів він.

За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, за даними на ранок четверга, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду.

А у вівторок, 21 лютого, російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області. Є тяжкопоранений.