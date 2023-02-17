Росіяни сьогодні понад 50 разів обстріляли дві північні області

За даними командування, з 13:14 до 13:16, ймовірно з міномета 120 мм, було чути два приходи в районі населеного пункту Бачівськ. А з 11:51 до 12:45 було зафіксовано 12 приходів, ймовірно з САУ, в районі населеного пункту Колос.



"З 11:55 до 12:57 повідомили про 10 приходів, ймовірно з САУ, в районі н.п. Мефедівка. З 11:45 до 11:50 повідомили про 30 приходів, ймовірно з РСЗВ, в районі н.п. Заруцьке", - сказано в повідомленні.

Попередньо, серед особового складу та техніки втрат немає. Також не надходила інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури.