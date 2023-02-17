Россияне сегодня более 50 раз обстреляли две северные области

По данным командования, с 13:14 до 13:16, вероятно из миномета 120 мм, было слышно два прихода в районе населенного пункта Бачевск. А с 11:51 до 12:45 было зафиксировано 12 приходов, вероятно, из САУ, в районе населенного пункта Колос.



"С 11:55 до 12:57 сообщили о 10 приходах, вероятно с САУ, в районе н.п. Мефедовка. С 11:45 до 11:50 сообщили о 30 приходах, вероятно с РСЗО, в районе н.п. ", – сказано в сообщении.

Предварительно среди личного состава и техники потерь нет. Также не поступала информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.