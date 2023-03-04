Росіяни за сьогодні понад 20 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Сьогодні, 4 березня, російські військові більш як 20 разів обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".
Сьогодні росіяни 27 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зокрема:
За даними командування, всі удари ймовірно були нанесені зі 120 мм міномета.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - повідомили в ОК "Північ".
Нагадаємо, вчора російські військові з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.
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