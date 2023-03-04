UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни за сьогодні понад 20 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Фото: росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 березня, російські військові більш як 20 разів обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

Сьогодні росіяни 27 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, зокрема:

  • 8 "приходів" в районі села Нововасилівка Сумської області;
  • 4 "приходи" в районі села Янжулівка Чернігівської області;
  • 15 "приходів" в районі село Студенок Сумської області.

За даними командування, всі удари ймовірно були нанесені зі 120 мм міномета.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - повідомили в ОК "Північ".

Нагадаємо, вчора російські військові з артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьЧерниговская областьВійна Росії проти України