Россияне за сегодня более 20 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей

Сегодня, 4 марта, российские военные более 20 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
Сегодня россияне 27 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей, в частности:
По данным командования, все удары, вероятно, были нанесены со 120 мм миномета.
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили в ОК "Север".
Напомним, вчера российские военные из артиллерии обстреляли пограничники Сумской области.
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