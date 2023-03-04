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Россияне за сегодня более 20 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей

Фото: россияне обстреляли Черниговскую и Сумскую области (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 марта, российские военные более 20 раз обстреляли приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

Сегодня россияне 27 раз обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей, в частности:

  • 8 "приходов" в районе села Нововасиловка Сумской области;
  • 4 "прихода" в районе села Янжуловка Черниговской области;
  • 15 "приходов" в районе село Студенок Сумской области.

По данным командования, все удары, вероятно, были нанесены со 120 мм миномета.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - сообщили в ОК "Север".

Напомним, вчера российские военные из артиллерии обстреляли пограничники Сумской области.

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