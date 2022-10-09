Росіяни сьогодні обстрілювали Нікопольський район: названо наслідки

Сьогодні, 9 жовтня, російські окупанти кілька разів обстрілювали Нікопольський район (Дніпропетровська область). Внаслідок атак були пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка у Telegram .

За його словами, у Нікополі від атак окупантів з РСЗВ було пошкоджено кілька житлових будинків, аптеку, кілька магазинів, агропідприємство, дев'ять автомобілів, ще три знищено вогнем.

При цьому вранці росіяни атакували Марганецьку громаду. Значних руйнувань не було зафіксовано.

Також він звернувся до мешканців прибережних територій району з проханням провести ніч в укритті або скористатися правилом двох стін.