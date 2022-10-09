ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сегодня обстреливали Никопольский район: названы последствия

Новина українською →
Никополь, Воскресенье 09 октября 2022 22:14
Россияне сегодня обстреливали Никопольский район: названы последствия Фото: россияне сегодня обстреливали Никопольский район (t.me/Yevtushenko_E)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 октября, российские оккупанты несколько раз обстреливали Никопольский район (Днепропетровская область). В результате атак были повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко в Telegram.

По его словам, в Никополе от атак оккупантов из РСЗО были повреждены несколько жилых домов, аптека, несколько магазинов, агропредприятие, девять автомобилей, еще три уничтожены огнем.

При этом утром россияне атаковали Марганецкую громаду. Значительных разрушений зафиксировано не было.

Также он обратился к жителям прибрежных территорий района с просьбой провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска в ночь на 9 октября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту
Путин впервые сделал заявление о взрыве на Крымском мосту
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана