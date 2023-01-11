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Росіяни сьогодні били по двох громадах Сумської області: відомі деталі

Ілюстративне фото: росіяни сьогодні били по двох громадах Сумської області (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 11 січня, обстріляли дві громади Сумської області з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, сьогодні під ударами росіян опинилися Шалигінська та Есманська громади.

По Шалигінській громаді росіяни вдарили з артилерії. Там зафіксували чотири "прильоти".

При цьому Есманську громаду ворог атакував з мінометів, всього було три "прильоти".

Живицький наголосив, що внаслідок обстрілів росіян ніхто не постраждав. Руйнувань також немає.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили по пологовому будинку в Херсоні. Постраждала одна людина.

Також ми писали, що окупанти вдарили по Кураховому. Внаслідок атаки є руйнування.

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Сумська областьОбстрілВійна Росії проти України