Росіяни сьогодні били по двох громадах Сумської області: відомі деталі

За його словами, сьогодні під ударами росіян опинилися Шалигінська та Есманська громади.

По Шалигінській громаді росіяни вдарили з артилерії. Там зафіксували чотири "прильоти".

При цьому Есманську громаду ворог атакував з мінометів, всього було три "прильоти".

Живицький наголосив, що внаслідок обстрілів росіян ніхто не постраждав. Руйнувань також немає.