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Россияне сегодня били по двум громадам Сумской области: известны детали

Иллюстративное фото: россияне сегодня били по двум громадам Сумской области (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 11 января, обстреляли две громады Сумской области из артиллерии и минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, сегодня под ударами россиян оказались Шалыгинская и Эсманская громады.

По Шалыгинской громаде россияне ударили из артиллерии. Там зафиксировали четыре "прилета".

При этом Эсманскую громаду враг атаковал из минометов, всего было три "прилета".

Живицкий подчеркнул, что в результате обстрелов россиян никто не пострадал. Разрушений также нет.

Напомним, сегодня россияне ударили по роддому в Херсоне. Пострадал один человек.

Также мы писали, что оккупанты ударили по Курахово. В результате атаки есть разрушения.

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