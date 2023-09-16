Росіяни скоро почнуть мобілізацію на окупованих територіях, - ЦНС

Вони повідомляють, що в Херсонській області так званий "військкомат" вже розробив мобілізаційний план і розпочав видачу повісток офіцерам запасу. "Військкомати" працюють на основі даних, отриманих від мешканців під час псевдовиборів та роздачі продуктових наборів.

Тим часом, в Донецькій області вже роздали 100 повісток під час проведення "виборів". Крім цього, "військкомати" активно збирають дані про осіб 2006 року народження з прицілом на мобілізацію у 2024 році.

"Зауважимо, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір москви знищити українців", - зазначили в ЦНС.

Мобілізація на окупованих територіях

На початку місяця мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що росіяни планують розпочати мобілізацію після проведення фейкових виборів, які минули 10 вересня.

До цього повідомлялось, що псевдовибори росіяни використають для встановлення місцевих жителів на "облік".

А військовий рух українців та кримських татар АТЕШ повідомляв про аналогічні наміри загарбників в Луганській області.

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