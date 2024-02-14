Росіяни склепали маячню про "замах" Зеленського на Макрона. У ГУР розбили фейк

Фейк росіян

Нещодавно сайт російської газети "Известия" написав про нібито спробу замаху на Макрона. Видання повідомляло, що його "готувався здійснити Зеленський, а операцію курував начальник ГУР Кирило Буданов". Але "замаху запобіг" колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Пропагандисти посилалися на відео дуже поганої якості з телевізора. Через погану якість було технічно неможливо переконатися в тому, чи це не діпфейк.

Після такого вкиду частина російських сайтів почала самостійно розповсюджувати спростування з посиланням на канал France 24.

Реакція ГУР

Реагуючи на такий вкид, Юсов зазначив, що це чергова російська спецоперація та інформаційна атака проти України. Таким чином ворог намагається реалізувати свій так званий план "Майдан-3" для дискредитації України на міжнародній арені та дестабілізації ситуації всередині країни.

За словами представника ГУР, зараз відбувається низка важливих подій щодо продовження допомоги Україні та посилення "антипутинської коаліції". Тому РФ застосовує такі брудні та фейкові історії.

Він додав, що подібні атаки продовжуватимуться, зокрема проти окремих українських чиновників та військово-політичного керівництва.

"Щодо цього конкретного вкиду про Макрона. Це повна брехня. Безсоромно за першоджерело береться західне медіа, а вже російські помийки, зокрема й державні канали, це підхоплюють", - наголосив Юсов.

Що передувало

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон ще минулого місяця анонсував, що у лютому приїде з візитом до України.

Але кілька днів тому французькі ЗМІ писали про те, що президент відклав свій візит з міркувань безпеки.

Більше детальних причин такого рішення журналісти не повідомляли.