Россияне склепали бред о "покушении" Зеленского на Макрона. В ГУР разбили фейк

Российские пропагандисты обвинили президента Украины Владимира Зеленского "в попытке совершить покушение" на французского президента Эммануэля Макрона. Эта информация является очередным бредом врага.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Недавно сайт российской газеты "Известия" написал о якобы попытке покушения на Макрона. Издание сообщало, что его "готовился совершить Зеленский, а операцию курировал начальник ГУР Кирилл Буданов". Но "покушение предотвратил" бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Пропагандисты ссылались на видео очень плохого качества с телевизора. Из-за плохого качества было технически невозможно убедиться в том, не дипфейк ли это.
После такого вброса часть российских сайтов начала самостоятельно распространять опровержение со ссылкой на канал France 24.
Реагируя на такой вброс, Юсов отметил, что это очередная российская спецоперация и информационная атака против Украины. Таким образом враг пытается реализовать свой так называемый план "Майдан-3" для дискредитации Украины на международной арене и дестабилизации ситуации внутри страны.
По словам представителя ГУР, сейчас проходит ряд важных событий насчет продолжения помощи Украине и усиления "антипутинской коалиции". Поэтому РФ применяет такие грязные и фейковые истории.
Он добавил, что подобные атаки будут продолжаться, в том числе против отдельных украинских чиновников и военно-политического руководства.
"Что касается этого конкретного вброса о Макроне. Это полная ложь. Бесстыдно в качестве первоисточника берется западное медиа, а уже российские помойки, в том числе и государственные каналы, это подхватывают", - подчеркнул Юсов.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом месяце анонсировал, что в феврале приедет с визитом в Украину.
Но несколько дней назад французские СМИ писали о том, что президент отложил свой визит по соображениям безопасности.
Более детальных причин такого решения журналисты не сообщали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.