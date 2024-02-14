Россияне склепали бред о "покушении" Зеленского на Макрона. В ГУР разбили фейк

Фейк россиян

Недавно сайт российской газеты "Известия" написал о якобы попытке покушения на Макрона. Издание сообщало, что его "готовился совершить Зеленский, а операцию курировал начальник ГУР Кирилл Буданов". Но "покушение предотвратил" бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Пропагандисты ссылались на видео очень плохого качества с телевизора. Из-за плохого качества было технически невозможно убедиться в том, не дипфейк ли это.

После такого вброса часть российских сайтов начала самостоятельно распространять опровержение со ссылкой на канал France 24.

Реакция ГУР

Реагируя на такой вброс, Юсов отметил, что это очередная российская спецоперация и информационная атака против Украины. Таким образом враг пытается реализовать свой так называемый план "Майдан-3" для дискредитации Украины на международной арене и дестабилизации ситуации внутри страны.

По словам представителя ГУР, сейчас проходит ряд важных событий насчет продолжения помощи Украине и усиления "антипутинской коалиции". Поэтому РФ применяет такие грязные и фейковые истории.

Он добавил, что подобные атаки будут продолжаться, в том числе против отдельных украинских чиновников и военно-политического руководства.

"Что касается этого конкретного вброса о Макроне. Это полная ложь. Бесстыдно в качестве первоисточника берется западное медиа, а уже российские помойки, в том числе и государственные каналы, это подхватывают", - подчеркнул Юсов.

Что предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон еще в прошлом месяце анонсировал, что в феврале приедет с визитом в Украину.

Но несколько дней назад французские СМИ писали о том, что президент отложил свой визит по соображениям безопасности.

Более детальных причин такого решения журналисты не сообщали.