Росіяни скинули вибухівку з дрона біля магазину у Семенівці: є поранені (фото)

Обстріли Чернігівської області

Зранку росіяни обстріляли й інші населені пункти громади - пошкоджена будівля школи, ангари агропідприємства та автівки цивільних.

За минулу добу росіяни атакували 10 населених пунктів у трьох прикордонних громадах - Семенівській, Новгород-Сіверській та Сновській. Били дронами, артилерією, запускали КАБи. Зокрема, у селі у Сновській громаді внаслідок обстрілу зайнялися будинки.

Додамо і те, що Семенівку росіяни атакують не вперше. Наприклад, у квітні Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду в Семенівці. Обійшлося без жертв.

В тому ж місяці російська армія завдала удару по залізничному вокзалу Семенівки.

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