Россияне сбросили взрывчатку с дрона возле магазина в Семеновке: есть раненые (фото)

Обстрелы Черниговской области

Утром россияне обстреляли и другие населенные пункты громады - повреждено здание школы, ангары агропредприятия и машины гражданских.

За минувшие сутки россияне атаковали 10 населенных пунктов в трех приграничных громадах - Семеновской, Новгород-Северской и Сновской. Били дронами, артиллерией, запускали КАБы. В частности, в селе в Сновской общине в результате обстрела загорелись дома.

Добавим и то, что Семеновку россияне атакуют не впервые. Например, в апреле Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду в Семеновке. Обошлось без жертв.

В том же месяце российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Семеновки.

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