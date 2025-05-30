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Россияне сбросили взрывчатку с дрона возле магазина в Семеновке: есть раненые (фото)

Фото: россияне сбросили взрывчатку с дрона возле магазина в Семеновке, есть раненые (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона возле магазина в Семеновке Черниговской области 30 мая. Ранения получили три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Так, утром 30 мая город Семеновка находился под атакой FPV-дронов.

"Россияне сбросили взрывчатку с беспилотника прямо в центре города Семеновки. Возле магазина", - рассказал он.

 

Фото обстрела Семеновки 30 мая (t.me/chernigivskaODA, facebook.com/policechernigivshchini)

По данным главы ОВА, ранены трое гражданских - 61-летний мужчина и две женщины 56 и 67 лет, их госпитализировали.

 

Обстрелы Черниговской области

Утром россияне обстреляли и другие населенные пункты громады - повреждено здание школы, ангары агропредприятия и машины гражданских.

За минувшие сутки россияне атаковали 10 населенных пунктов в трех приграничных громадах - Семеновской, Новгород-Северской и Сновской. Били дронами, артиллерией, запускали КАБы. В частности, в селе в Сновской общине в результате обстрела загорелись дома.

Добавим и то, что Семеновку россияне атакуют не впервые. Например, в апреле Россия нанесла удар дронами по пассажирскому поезду в Семеновке. Обошлось без жертв.

В том же месяце российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу Семеновки.

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