Росіяни скинули вибухівку з БПЛА по житлових кварталах Берислава: є поранений

"Через ворожу атаку Берислава поранено місцевого жителя. Окупанти використовуючи безпілотний літальний апарат здійснили скид вибухівки по житлових кварталах міста", - розповів чиновник.

Поранення внаслідок російської атаки отримав 53-річний чоловік.

У РДА зазначили, що потерпілого доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Обстріли Берислава та Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють звільнену правобережну частину Херсонської області. Для атак вони використовують, зокрема, артилерію та авіацію. На жаль, через постійні удари гинуть мирні жителі регіону.

Нагадаємо, що російські військові не рідко скидають вибухівки з дронів по місту Берислав та його мешканцям. Так, минулого разу така "тактика" інтервентів застосовувалася 23 листопада. Тоді терористи ЗС РФ атакували безпілотником цивільного в цьому місті, і чоловік загинув.

Перед цим росармія лише за півтори години скинула на Херсонську область 25 авіабомб. В результаті були руйнування та постраждалі, у тому числі й у Бериславі.

Сьогодні, 30 листопада, російські війська з артилерії атакували село Садове під Херсоном, і тоді через ворожий обстріл загинуло троє людей.